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Агентство S&P понизило рейтинг Украины до преддефолтного

Суббота, 30 июля 2022, 10:01 - Экономическая правда

Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины с CCC+ в CC.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу Украины в иностранной валюте снижен до CC с последующим негативным прогнозом.

Такое решение в агентстве приняли в связи с решением Кабмина просить об отсрочке выплат по всем внешним обязательствам госкомпаний на 24 месяца.

Последний раз S&P снижал долгосрочный рейтинг Украины в инвалюте с уровня "B-" до "CCC+" в конце мая.

Напоминаем:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с CCC в C (преддефолтный).

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