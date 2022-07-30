Агентство S&P понизило рейтинг Украины до преддефолтного
Суббота, 30 июля 2022, 10:01 -
Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины с CCC+ в CC.
Об этом сообщается на сайте агентства.
Отмечается, что прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу Украины в иностранной валюте снижен до CC с последующим негативным прогнозом.
Такое решение в агентстве приняли в связи с решением Кабмина просить об отсрочке выплат по всем внешним обязательствам госкомпаний на 24 месяца.
Последний раз S&P снижал долгосрочный рейтинг Украины в инвалюте с уровня "B-" до "CCC+" в конце мая.
Напоминаем:
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с CCC в C (преддефолтный).
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