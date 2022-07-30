Агентство S&P понизило рейтинг Украины до преддефолтного

Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины с CCC+ в CC.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу Украины в иностранной валюте снижен до CC с последующим негативным прогнозом.

Такое решение в агентстве приняли в связи с решением Кабмина просить об отсрочке выплат по всем внешним обязательствам госкомпаний на 24 месяца.

Последний раз S&P снижал долгосрочный рейтинг Украины в инвалюте с уровня "B-" до "CCC+" в конце мая.