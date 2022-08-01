Укрзализныця назначила дополнительные пригородные поезда Kyiv City Express

Укрзализныця с 3 августа планирует запустить дополнительные пригородные поезда в рамках проекта Kyiv City Express.

Об этом сообщает Укрзализныця в своем Telegram.

С 3 августа начнет курсировать пригородный поезд №7062 Святошино – Нежин, который будет осуществлять движение по будням. Со станции Святошино поезд будет отправляться в 20:00, а прибывать к станции Нежин - в 22:52.

С 4 августа начнет курсировать пригородный поезд №7061 Нежин – Дарница, который будет курсировать по будням. Со станции Нежин поезд будет отправляться в 5:00, а прибывать на станцию Дарница – в 6:59.

Кроме того, меняется расписание движения пригородного поезда №6909 Нежин – Киев-Волынский, которое отныне будет отправляться со станции Нежин в 4:40 и прибывать к станции Киев-Волынский в 7:38.

Напомним:

Укрзализныця по соображениям безопасности временно ограничила продажу ж/д билетов через партнерские сервисы: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

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В конце июня УЗ существенно увеличила количество пригородных поездов в направлении Ирпень, Бучи Киевской области и Малина и Коростеня Житомирской области в связи с резким ростом спроса.