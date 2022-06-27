УЗ збільшує кількість приміських поїздів в напрямку Ірпеня, Бучі, Малина й Коростеня

Укрзалізниця суттєво збільшує кількість приміських поїздів у напрямку Ірпеня, Бучі Київської області та Малина і Коростеня Житомирської області у зв'язку з різким зростанням попиту.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Курсування поїздів буде забезпечено не лише в ранкові й вечірні пікові години, але й упродовж усього дня, що забезпечить належну мобільність населення цієї частини Київщини та Житомирщини", - йдеться у повідомленні.

Так, 27 червня 2022 року призначається курсування таких приміських електропоїздів:

№6602 Бородянка — Святошин відправляється щоденно зі станції Бородянка о 06;15, прибуває до станції Святошин о 07:20;

№6605 Святошин — Клавдієво відправляється щоденно зі станції Святошин о 08:10, прибуває до станції Клавдієво о 09:01;

№6607 Святошин — Коростень відправляється щоденно зі станції Святошин о 08:55, прибуває до станції Коростень о 12:23;

№6609 Борщагівка — Тетерів відправляється щоденно зі станції Борщагівка о 13:18, прибуває до станції Тетерів о 15:12;

№6612 Тетерів — Борщагівка відправляється щоденно зі станції Тетерів о 09:24, прибуває до станції Борщагівка об 11:01;

№6621 Святошин — Коростень відправляється щоденно зі станції Святошин о 18:14, прибуває до станції Коростень о 21:48;

№6622 Тетерів — Святошин відправляється щоденно зі станції Тетерів о 15:55, прибуває до станції Святошин 17:23;

№6624 Коростень — Борщагівка відправляється щоденно зі станції Коростень о 13:30, прибуває до станції Борщагівка 16:49;

№6605 Клавдієво — Святошин відправляється щоденно зі станції Клавдієво о 17:15, прибуває до станції Святошин о 18:03;

№6615 Борщагівка — Клавдієво (замість Тетерів – Коростень) відправляється щоденно зі станції Борщагівка о 15:34, прибуває до станції Клавдієво о 16:52.

Пасажири зазначених поїздів можуть здійснити пересадку на кільцеву електричку (Kyiv City Express), зокрема на станції Святошин.

З розкладом руху електропоїздів можна ознайомитися на сайті https://www.uz.gov.ua/passengers/suburban_train_schedule, а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій.

Придбати квитки на зазначені електропоїзди можна в залізничних касах, додають в УЗ.

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Економічна правда