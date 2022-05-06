УЗ тимчасово обмежила продаж квитків через партнерські сервіси: з міркувань безпеки
Укрзалізниця заявляє, що з міркувань безпеки тимчасово обмежено продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
"Наразі електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт Укрзалізниці booking.uz.gov.ua. Квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.
Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи Укрзалізниці та гарантувати безперебійність їхньої роботи, пояснили в компанії.
Якщо при купівлі квитка онлайн-система зависне - гроші буде повернуто через 3-10 банківських днів, залежно від банку.
Раніше національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" заявляв, що його онлайн-сервіси піддаються кібератаці.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"