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УЗ тимчасово обмежила продаж квитків через партнерські сервіси: з міркувань безпеки

П'ятниця, 6 травня 2022, 17:08 - Олексій Павлиш

Укрзалізниця заявляє, що з міркувань безпеки тимчасово обмежено  продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Наразі електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт Укрзалізниці booking.uz.gov.ua. Квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи Укрзалізниці та гарантувати безперебійність їхньої роботи, пояснили в компанії.

Якщо при купівлі квитка онлайн-система зависне - гроші буде повернуто через 3-10 банківських днів, залежно від банку.

Раніше національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" заявляв, що його онлайн-сервіси піддаються кібератаці.

Економічна правда

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Укрзалізниця
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