"Укрэнерго" заработал 700 миллионов за первый месяц экспорта электроэнергии в ЕС

НЭК "Укрэнерго"

Доходы НЭК "Укрэнерго" от доступа к межгосударственным электросетям за месяц экспорта электроэнергии в Евросоюз составили более 700 миллионов гривен.

Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий во время брифинга, передает Укринформ.

"На сегодняшний день тот доход от экспорта, который мы имели при пропускной способности в 100 МВт, за первый месяц принес нам более 700 миллионов гривен, как оператору энергосистемы, за доступ к межгосударственным электросетям. Понятно, что при увеличении объемов разрешенного экспорта эта цифра может значительно возрасти", – отметил чиновник.

Кудрицкий уточнил, что эти средства позволят своевременно подготовиться к отопительному сезону – закупить уголь, профинансировать ремонты энергоблоков электростанций и сетей.

Напоминаем:

Европейская энергосеть ENTSO-E разрешила увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза с 30 июля.

За первые 27 дней экспорта электроэнергии в Евросоюз НЭК "Укрэнерго" продала на аукционах доступ к межгосударственным электросетям на трансграничных пересечениях с Румынией и Словакией на 500 млн грн.

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