Мининфраструктуры хочет подключить к "зерновому коридору" еще один порт: есть условие

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность подключить к экспорту зерна через "зерновой коридор" морской торговый порт Николаева, но все зависит от ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает "Интерфакс-Украина".

"Вскоре мы перейдем к консультациям. Мы очень хотим сделать это (отгрузка украинского зерна – ред.) с портом "Николаев" – это очень важно.

Этот порт, учитывая, что там сейчас идут боевые действия, в первый этап не вошел. Но мы ничего не забываем и будем над этим работать", – сказал министр.

По словам Кубракова, сейчас к вывозу зерна готовы два порта – в Одессе и Черноморске. В течение недели работу возобновит и Южный порт.

"Уже на этой неделе мы будем как отправлять суда, так и ждать суда, которые будут заходить в эти порты. До конца недели мы надеемся, что порт Южный будет тоже готов", – добавил он.

Напомним:

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Первое судно, которое вышло из порта Одессы и сейчас проходит по "зерновому коридору", прибудет в Стамбул 2 августа в 15:00.

Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс тонн украинской кукурузы утром 1 августа вышло из Одесского порта.

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Экономическая правда