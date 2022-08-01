Первое судно с украинским зерном прибудет в Стамбул завтра

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Первое судно, которое вышло из порта Одессы и сейчас проходит по "зерновому коридору", прибудет в Стамбул 2 августа в 15:00.

Об этом сообщил министр обороны турции Хелесу Акару, передает Укринформ.

"После того, как судно станет на якорь, прибудет совместная делегация представителей России, Украины, Турции и ООН в Совместном координационном центре и проведет проверку груза", – сказал министр.

Также он отметил, что за прохождением судна сейчас следят в Совместном координационном центре.

"Мы применили в отношении судна процедуры и принципы, о которых договорились, и надеемся, что процесс будет продолжаться без каких-либо сбоев", - добавил Акар.

Напоминаем:

Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне из 26 тыс. тонн украинской кукурузы вышло из Одесского порта.

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В Мининфраструктуры Украины ранее заявили, что 1 августа в 9:15 из порта "Одесса" ожидается выход первого судна с украинским продовольствием.

В Турции заявляли, что первое судно с зерном должно выйти из порта Одессы утром в понедельник, 1 августа.

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