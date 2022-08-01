Нефтесервисный гигант Baker Hughes продает свой бизнес в России

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Компания Baker Hughes, которая входит в так называемую "большую четверку" нефтесервисных компаний, продает свой российский бизнес и уходит с рынка РФ.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Baker Hughes уже подписала соглашение о продаже своего бизнеса Oilfield Services в России (OFS Russia) местному менеджменту. Соглашение является следствием предварительного решения о приостановлении новых инвестиций в России и обязательства соблюдать действующие законы и санкции, отмечают в компании.

"Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, в частности под независимым брендом, и возьмет на себя все текущие активы, пассивы и коммерческие обязательства OFS Russia", - сообщили в Baker Hughes.

Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2022 года после одобрения властями РФ. В ходе процесса выхода с российского рынка компания будет поддерживать своих сотрудников, что обычно означает сохранение заработной платы до завершения сделки.

В "Большую четверку" нефтесервисных компаний входят Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) и Weatherford International (WFT). Такие компании занимаются бурением скважин, их ремонтом, исследованиями, строительством инфраструктуры, обслуживанием нефтепромышленного оборудования.

Напоминаем:

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Третья из "большой четвёрки" нефтесервисных компаний Baker Hughes в марте остановила инвестиции в России.

По состоянию на июль международные нефтесервисные компании Baker Hughes (США), Halliburton (США), Schlumberger (Нидерланды) и Weatherford (США) ищут пути выхода с российского рынка, однако остаются в стране.