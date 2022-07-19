Великі світові нафтосервісні компанії ще не змогли вийти з Росії – дослідження

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Міжнародні нафтосервісні компанії Baker Hughes (США), Halliburton (США), Schlumberger (Нідерланди) і Weatherford (США) шукають шляхи виходу з російського ринку, однак на даний момент компанії все ще залишаються в країні.

Про це йдеться у результатах дослідження KSE Institute.

Нафтосервісні компанії надають послуги геологорозвідки, виробляють обладнання для буріння свердловин, обслуговують трубопроводи та розробляють ІТ-рішення для нафтогазової галузі.

За даними Vygon Consulting, опублікованими в російських ЗМІ, частка Schlumberger на російському ринку нафтосервісу досягає 8%, Weatherford – 3%, а Halliburton і Baker Hughes -– по 2%.

"Частка ринку невелика, але в деяких сферах залежність суттєва. Передові технології міжнародних компаній необхідні для розробки складних родовищ, геологічної розвідки, підвищення видобутку нафти та програмного забезпечення для нафтогазових компаній", – йдеться у пресрелізі.

Перші санкції щодо діяльності компаній США запровадили 8 березня 2022 року. США ввели обмеження на експорт до Росії обладнання для видобутку нафти та газу.

У відповідь Weatherford, Baker Hughes і Schlumberger оголосили, що припиняють усі нові інвестиції, не братимуться за нові проєкти та не постачатимуть нове обладнання. Ці санкції не заборонили реалізацію поточних проектів. Лише компанія Halliburton оголосила про згортання всіх своїх операцій. Хоча це не сталося відразу, компанія залишається на ринку, як і її конкуренти.

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Серед зазначених компаній, Schlumberger має найбільшу залежність від російського ринку. За оцінками JPMorgan, частка РФ у загальних доходах компаній становить 8%. Для Weatherford це 5-7%. Для Baker Hughes – до 5%, а для Halliburton – лише 2%.

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Економічна правда