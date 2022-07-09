Илон Маск передумал покупать Twitter

Основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск разрывает сделку на 44 миллиарда долларов на покупку Twitter.

Источник: The Washington Post со ссылкой на заявление, которое Маск подал Комиссии по ценным бумагам и биржам в пятницу.

Детали: Согласно заявлению, адвокаты Маска направили письмо в Twitter, в котором говорится, что он "разрывает их соглашение".

В письме Маск утверждает, что имеет право выйти из соглашения, поскольку Twitter не предоставил ему достаточно информации о бизнесе компании.

Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая бы помогла Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.

"Иногда Twitter игнорировал запросы господина Маска, иногда он отклонял их по причинам, которые казались неоправданными, а иногда он утверждал, что выполняет, предоставляя господину Маску неполную или ненадлежащую информацию", - говорится в письме.

Глава правления Twitter Брет Тейлор написал в пятницу, что компания будет подавать иск против Маска.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

25 апреля стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров.