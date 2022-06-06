Маск заявляет о нарушении сделки по покупке Twitter, но разорвать ее может быть непросто

Миллиардер Илон Маск считает, что Twitter нарушает их соглашение о слиянии, ведь не выполняет его требования по раскрытию информации о фейковых аккаунтах, но просто расторгнуть сделку может не удаться.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на публичные документы Комиссии по ценным бумагам и рынкам США.

Маск считает, что Twitter "активно сопротивляется" и "мешает его правам на информацию", когда отказывается раскрывать такую информацию. Акции компании упали еще на 5% после опубликования заявления.

Падение акций в понедельник усилило сомнения, доведет ли до конца миллиардер свое предложение стоимостью 54,20 долл. за акцию, которая все больше отличается от рыночной. С момента объявления Маском плана покупки Twitter акции компании лишь раз превысили 50 долларов.

По просьбе Маска предоставить конкретные данные по фейковым аккаунтам Twitter предлагает лишь предоставить больше информации о собственной методологии проверок, что "равносильно отказу в запросах на данные". В заявлении утверждается, что "Маск дал понять, что он не считает адекватными мягкие методы тестирования компании, поэтому должен провести собственный анализ, а данные, которые он спрашивал, необходимы для этого".

Миллиардер считает, что сопротивление компании предоставить больше информации является "явным существенным нарушением обязательств Twitter по соглашению о слиянии, и оставляет за собой все вытекающие из этого права, включая право не выполнять транзакцию и право расторгнуть соглашение о слиянии".

Предварительное соглашение о покупке компании предусматривает комиссию в 1 млрд. долларов для каждой стороны, но Маск не может просто выйти из сделки, уплатив средства. Дело в том, что сделка содержит конкретное положение, позволяющее Twitter заставить Маска завершить сделку.

Это может означать, что если сделка закончится судом, Twitter может обязать Маска завершить сделку, а не просто получить денежную компенсацию за любые нарушения.





