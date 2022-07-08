Страны, что развиваются, могут вскоре образовать "домино дефолтов": какие причины

Количество развивающихся стран, долг которых находится в уязвимом состоянии, удвоилось – наибольшие риски дефолта показывают Сальвадор, Гана, Египет, Тунис и Пакистан.

Об этом сообщает Bloomberg.

Первой дефолт объявила Шри-Ланка, обремененная большими затратами на еду и топливо, вызвавшими массовые протесты. Следом вошла в дефолт Россия в результате наложенных Западом санкций из-за вторжения в Украину.

Теперь внимание сосредоточено на Сальвадоре, Гане, Египте, Тунисе и Пакистане — странах, которые Bloomberg Economics считает уязвимыми к дефолту. Котировки свопов на страхование от неуплаты долга (CDS) развивающихся стран выросли до самого высокого уровня с начала полномасштабной российско-украинской войны.

Уязвимым Bloomberg считает состояние, когда доходность евробондов стран более чем на 10 процентных пунктов выше доходности казначейских облигаций США с аналогичным сроком погашения. Это может указывать на то, что инвесторы считают дефолт реальной возможностью.

Таких "уязвимых" стран за последние шесть месяцев стало более чем в два раза больше, причем в этих 19 странах проживает более 900 миллионов человек, а некоторые, такие как Шри-Ланка и Ливан, уже в дефолте. На кону у этих стран стоят 237 млрд долларов долга, принадлежащих иностранным владельцам облигаций. Это пятая часть номинированного в долларе, евро или йене долга развивающихся государств. ВИДЕО ДНЯ

Bloomberg пишет, что кризисы последних десятилетий свидетельствуют, как финансовое крушение одного правительства может создать эффект домино, поскольку инвесторы извлекают деньги из стран с подобными экономическими проблемами – а это, в свою очередь, ускоряет их падение.

Кроме того, Федеральная резервная система США стремительно повышает процентные ставки в попытках обуздать инфляцию, чем вызывает резкое укрепление доллара. Как следствие, развивающимся странам труднее обслуживать свои иностранные облигации.

Все это заставляет трейдеров выводить средства из развивающихся экономик. Так, в июне они вывели 4 млрд долл. из облигаций и акций развивающихся стран. Утечка средств происходит уже четвертый месяц подряд.

"Это может иметь действительно долгосрочные последствия, которые фактически изменят наше представление о развивающихся рынках и, в частности, о развивающихся рынках в стратегическом контексте", — сказал Джин Подкаминер, руководитель отдела исследований Franklin Templeton Investment Solutions. "Первое, что он делает, это подтверждает репутацию развивающихся рынков — они нестабильны. Конечно, были периоды времени, когда инвесторы забывали об этом, но сейчас сложно игнорировать этот факт".

У собранных Bloomberg данных есть и Украина, расположившаяся на восьмой позиции по уязвимости долгового положения. Средняя доходность украинских евробондов превышает 60%, а кредитные дефолтные свопы (CDS) самые дорогие среди всех отслеживаемых Bloomberg стран.

У Украины есть ежемесячный дефицит бюджета около 5 млрд дол. и фактически закрыт доступ к внешним частным рынкам капитала. В таких условиях правительство рассматривает возможность предоставления Украине "каникул" для выплат по внешнему долгу, а также – проведение реструктуризации долга.

В то же время министр финансов Сергей Марченко отмечает, что график выплат по внешнему долгу не сложен в этом году, поэтому Украина имеет все возможности даже в военное время обслуживать его погашение.