В столице возобновили работу почти 86% предприятий – КГГА

В июне в Киеве 86% предприятий возобновили работу – доля неработающих предприятий сократилась до 14%, тогда как еще в марте этот показатель составил 32%.

Об этом сообщает Департамент экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации.

Вместе с тем, возросла загруженность мощностей предприятий до 60%, что на 20% больше, чем в апреле этого года.

Кроме того, по данным Киевского городского центра занятости, на начало июня количество вакансий на рынке труда возросло до 15,4 тысячи. Вместе с тем растет конкуренция за место: если к началу апреля на одну вакансию претендовали трое, то уже в июне – уже 10 человек.

Постепенно возобновляется продажа недвижимости в новостройках: с начала российского полномасштабного вторжения к апрелю этот рынок замер, и по данным сайта lun.ua предложение насчитывает 128 новостроек.

Читайте также: Найти работу во время войны. Как изменился рынок труда в Украине

Задача – выжить. Кто из киевских застройщиков может уйти с рынка

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

В июне на одном из крупнейших украинских сайтов поиска работы Work.ua количество предложений выросло на 67% – это вдвое быстрее, чем вакансии появлялись в мае.