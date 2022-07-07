У червні пропозицій роботи в Україні стало на 67% більше – дослідження

У червні на одному з найбільших українських сайтів пошуку роботи Work.ua кількість пропозицій зросла на 67% – це вдвічі швидше, ніж вакансії зʼявлялися у травні.

Про це йдеться в даних сайту за підсумками червня, наданих ЕП.

Чверть цих пропозицій роботи сконцентрована в Київській області — 9 352 вакансії. Далі йде Львівська область (4 614 вакансії), за якою розташувалися Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області. При цьому найбільша динаміка відновлення спостерігається в Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.

У червні серед роботодавців зберігається високий попит на фахівців з продажу, які безпосередньо впливають на розвиток бізнесу. Також найбільше шукали продавців-консультантів, бухгалтерів, водіїв та кухарів.

Надалі користуються попитом працівники у сфері обслуговування та продажах, також шукають робочі спеціальності та айтівців.

У work.ua констатують, що головна перевага, як це сталося з початком повномасштабного вторгнення, на боці роботодавців. Щодо конкуренції, вона особливо висока в центрі, на півночі та півдні країни, а найнижча — у західних областях.

Щодо зарплат суттєвих змін не спостерігається, і від початку року середня медіана зарплат в Україні тримається на рівні 15 000 грн. Зростання зарплат на рівні 10% відбулось у червні в категоріях охорони, HoReCa та туризму, що може бути пов'язано з початком сезону відпусток.

ВІДЕО ДНЯ

Найбільші зарплати традиційно у фахівців з ІТ-сфери: Net-програміст — 77 000 грн, програміст Java — 60 000 грн, back end програміст — 53 000, full stack програміст і python-програміст — по 50 000 грн.

Найменша оплата праці за вакансіями: прибиральник — 7 000 грн, посудомийник та педагог-організатор — по 8 000 грн.

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