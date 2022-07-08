Рада одобрила законопроект, который защитит участников боевых действий от коллекторов
Верховная Рада приняла за основу законопроект №7414, временно запрещающий банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взыскивать с военных просроченные долги.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Документ приняли за основу с сокращением срока подготовки ко второму чтению.
Согласно документу, это касается военнослужащих ВСУ и других образованных военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Госслужбы специальной связи, которые проходят военную службу на территории Украины, а также украинцев, выполняющих воинскую обязанность за границей. Украины.
Кроме того, предложенные изменения касаются военнослужащих, получивших инвалидность по причине заболевания, связанного с прохождением военной службы и членов их семей; военнообязанных и резервистов, призванных на учебное и специальное собрание; членов добровольческих формирований территориальных общин во время участия в подготовке формирований и выполнения задач территориальной обороны Украины.
Напомним:
Ранее Национальный банк обратился в профильный комитет Верховной Рады с предложением временно запретить банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взыскивать с военных просроченные долги.
Запретить предлагали непосредственное взаимодействие с должниками – телефонные и видеопереговоры, личные встречи, отправка текстовых, голосовых и других сообщений.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании поддержал законопроект №7414, запрещающий коллекторам приходить к участникам боевых действий и членам их семей.
Экономическая правда
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