Рада одобрила законопроект, который защитит участников боевых действий от коллекторов

Верховная Рада приняла за основу законопроект №7414, временно запрещающий банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взыскивать с военных просроченные долги.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Документ приняли за основу с сокращением срока подготовки ко второму чтению.

Согласно документу, это касается военнослужащих ВСУ и других образованных военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Госслужбы специальной связи, которые проходят военную службу на территории Украины, а также украинцев, выполняющих воинскую обязанность за границей. Украины.

Кроме того, предложенные изменения касаются военнослужащих, получивших инвалидность по причине заболевания, связанного с прохождением военной службы и членов их семей; военнообязанных и резервистов, призванных на учебное и специальное собрание; членов добровольческих формирований территориальных общин во время участия в подготовке формирований и выполнения задач территориальной обороны Украины.

Напомним:

Ранее Национальный банк обратился в профильный комитет Верховной Рады с предложением временно запретить банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взыскивать с военных просроченные долги.

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Запретить предлагали непосредственное взаимодействие с должниками – телефонные и видеопереговоры, личные встречи, отправка текстовых, голосовых и других сообщений.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании поддержал законопроект №7414, запрещающий коллекторам приходить к участникам боевых действий и членам их семей.

Экономическая правда