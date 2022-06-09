Финансовый комитет поддержал законопроект, который защитит участников боевых действий от коллекторов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании поддержал поддержанный законопроект №7414, запрещающий коллекторам приходить к участникам боевых действий и членам их семей.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

По его словам, в редакции первого чтения норма будет действовать на время военного или чрезвычайного положения и еще через несколько месяцев после его окончания.

Ранее Национальный банк обратился в профильный комитет Верховной Рады с предложением временно запретить банкам, небанковским учреждениям и коллекторам взыскивать с военных просроченные долги.

Запретить предлагали непосредственное взаимодействие с должниками – телефонные и видеопереговоры, личные встречи, отправка текстовых, голосовых и других сообщений.

Речь идет, в частности, о военных Вооруженных Силах Украины и других образованных воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи, проходящих военную службу на территории Украины, а также украинцев, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины.

Кроме того, предложенные изменения касаются военнослужащих, получивших инвалидность по причине заболевания, связанного с прохождением военной службы и членов их семей; военнообязанных и резервистов, призванных на учебное и специальное собрание; членов добровольческих формирований территориальных общин при участии в подготовке формирований и выполнения задач территориальной обороны Украины.

Экономическая правда