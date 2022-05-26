НБУ просить тимчасово заборонити стягувати прострочені борги з військових 

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Національний банк звернувся до профільного комітету Верховної Ради з пропозицією тимчасово заборонити банкам, небанківським установам та колекторам стягувати з військових прострочені борги.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Для цього потрібно внести зміни до закону "Про споживче кредитування". А саме, НБУ пропонує тимчасово, на період дії воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення, заборонити стягувати прострочену заборгованість з військовослужбовців.

Йдеться, зокрема, про військових Збройних Сил України та інших утворених військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку, які проходять військову службу на території України, а також українців, які виконують військовий обов'язок за межами України.

Крім того, запропоновані зміни стосуються військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби та членів їхніх сімей; військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори; членів добровольчих формувань територіальних громад під час участі у підготовці формувань та виконання завдань територіальної оборони України.

Заборона на стягнення протермінованих боргів поширюватиметься як на військовослужбовців, так і на членів їхніх родин, близьких осіб та представників тощо. Забороняється, зокрема, телефонувати та надсилати повідомлення.

У разі порушення застосовуватимуться передбачені "колекторським законом" заходи, а саме – штраф від 50-100 тис. грн, або ж виключення з Реєстру колекторських компаній, тобто фактична заборона вести колекторську діяльність.