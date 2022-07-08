Рада приняла закон, которым отложила переход на киловатт-часы в платежках за газ
Верховная Рада приняла закон об отсрочке учета и расчетов по объему газа в единицах энергии (законопроект №7305).
Об этом сообщается на сайте Рады.
Документ за основу и всего поддержали 286 нардепов.
Законом отсрочивается дата введения на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии с 1 мая 2022 года по 1 мая, которая наступает по дате прекращения или отмены военного положения.
Как отмечено в пояснительной записке к документу, 2 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому с 1 мая 2022 года учет и прием-передача природного газа должен осуществляться не в метрах кубических, а в киловатт-часах, в соответствии с установившейся европейской практики
В настоящее время, в связи с полномасштабной военной агрессией РФ ввести полноценный учет и прием-передачу природного газа в единицах энергии осуществить практически невозможно, поэтому применение этой нормы целесообразно перенести, говорится в документе.
Напомним:
Верховная Рада 2 ноября 2021 года поддержала во 2 чтении и в целом законопроект № 2553 о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.
Закон предусматривал переход на методику вычисления газа в киловатт-часах вместо кубометров с 1 мая 2022 года.
Подсчет объемов газа в энергетических единицах используется почти по всему миру.
При подсчете газа в кубометрах не учитывается калорийность топлива, из-за чего в некоторых регионах на те же цели может потребоваться разный объем.
После перехода на энергоединицы платить придется только за количество потребленной энергии, а не за объем газа.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" на период военного положения отсрочила введение киловатт-часов в платежках – на этот период система учета газа остается в кубометрах.
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Экономическая правда
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