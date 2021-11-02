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Рада поддержала закон об изменении системы учета газа: будет переход на энергоединицы

Вторник, 2 ноября 2021, 18:45
 
unsplash

Верховная Рада поддержала во 2 чтении и в целом законопроект №2553 о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

Документ в ответном втором чтении и в целом поддержали 250 нардепов.

Законопроект предусматривает изменение системы учета газа с объемных единиц на энергетические.

"С 1 мая 2022 года мы отойдем от советской системы вычисления объема газа и перейдем к европейской методике вычисления, а именно кВТ-ч", - пояснил во время выступления один из авторов законопроекта Андрей Жупанин.

Подсчет объемов газа в энергетических единицах используется почти по всему миру.

При подсчете газа в кубометрах не учитывается калорийность топлива, из-за чего в некоторых регионах на те же цели может потребоваться разный объем.

После перехода на энергоединицы платить придется только за количество потребленной энергии, а не за объем газа.

При этом нардепы поддержали правку, которой упростили процедуру перехода от одного поставщика газа к другому - потребители смогут менять компанию даже при наличии долгов перед старым поставщиком.

Экономическая правда

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Рада газ

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