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Годовая инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% – Госстат

Пятница, 8 июля 2022, 16:35 - Алексей Павлыш

Инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% в годовом исчислении по сравнению с 18% месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В последний раз инфляцию более 20% ведомство фиксировало в марте 2016 года.

Так, в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%. Больше всего (на 17,2%) подорожали яйца.

"На 10,9-4,2% выросли цены на сахар, рис, продукты переработки зерновых, свинину, овощи, мясо домашней птицы. В то же время на 1,1% подешевели говядина и фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 2,4%, в том числе на алкогольные напитки – на 3,4%, табачные изделия – на 1,4%", – говорится в сообщении.

При этом одежда и обувь подешевели на 1,4%, в частности одежда - на 1,8%, обувь - на 0,9%.

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По данным Госстата, цены на транспорт выросли на 11,2% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 21,3%, а также проезда в автодорожном и железнодорожном пассажирском транспорте на 7,4% и 4,5% соответственно.

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Напомним:

В НБУ ожидают, что к концу 2022 года инфляция превысит 20%, но это контролируемый уровень. При этом гиперинфляция – очень нереалистичный сценарий.

Инфляция в Украине в мае ускорилась до 18% в годовом исчислении с 16,4% месяцем ранее.

Рост потребительских цен в апреле ускорился до 16,4% в годовом исчислении, прежде всего из-за подорожания продовольствия.

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