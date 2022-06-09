Инфляция в Украине ускорилась до 18%

Инфляция в Украине в мае ускорилась до 18% в годовом исчислении с 16,4% месяцем ранее.

Об этом говорится в данных Госстата.

В течение мая цены выросли на 2,7% по сравнению с апрелем, а с начала года – на 13,9%. Базовая инфляция в мае составила 1,4% против апреля и 9,6% – с начала года.

В мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,7%. Больше всего (на 14,3% и 11,5%) подорожали рис и фрукты. На 5,9-3,2% выросли цены на рыбу, продукты переработки зерновых, овощи, безалкогольные напитки, макаронные изделия.

В то же время на 21,2% подешевели яйца, на 2,5–0,9% – говядина, сахар и мясо птицы. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 3,9%, в том числе на алкогольные напитки – на 6,4%.

Снижение цен в сфере здравоохранения на 0,9% произошло благодаря удешевлению фармацевтической продукции на 1,8%.

Цены на транспорт выросли на 10,2% из-за подорожания топлива и смазочных масел на 22,8%, а также проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 6,7%.

В связи с этим цены выросли на 1,0%, что связано с удорожанием почтовых услуг на 6,7% и телефонного оборудования на 2,7%.

Напоминаем:

Рост потребительских цен в апреле ускорился до 16,4% в годовом исчислении, прежде всего из-за подорожания продовольствия.