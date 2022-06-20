К концу года инфляция превысит 20%, но это контролируемый уровень – замглавы НБУ

В НБУ ожидают, что к концу 2022 года инфляция превысит 20%, но это контролируемый уровень. При этом гиперинфляция – очень нереалистичный сценарий.

Об этом в интервью ютуб-каналу "Шкарпова спросит" заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

На вопрос о риске повторения событий 1990-х годов, когда инфляция насчитывала тысячи процентов и наблюдался дефицит базовых товаров потребления, Николайчук ответил:

"Мне кажется, сейчас ситуация очень отличается от 90-х. У нас уже построены государственные институции. И качество макроэкономического менеджмента на совершенно ином уровне. У меня есть твердая вера, что мы сможем избежать ошибок тех лет, когда ситуация в стране характеризовалась гиперинфляцией, стремительным падением производства, попыткой решить эти проблемы печатью денег".

Среди основных причин инфляции он, кроме дефицита товаров и разрушения бизнесов, разрыв цепей снабжения, взрывной спрос в тех регионах, куда люди массово переехали, печать денег НБУ для финансирования дефицита госбюджета, также назвал общий скачок инфляции в мире, и особенно - в нашем регионе.

"Например, в Эстонии инфляция достигла почти 19%, в Польше – 12%, в Чехии – 14%. Во многом это связано с последствиями войны в Украине и удорожанием продуктов питания и горючего.

В Украине наверняка больше всего влияет то, что в отдельные регионы страны достаточно усложнена логистика, прежде всего продовольственных товаров, из-за блокирования дорог российскими захватчиками. Этот дефицит предложения влечет за собой существенные изменения цен.

В целом в Украине инфляция в мае составила 18%. Но, например, в Херсонской области, где доступ к продукции для населения сильно усложнен, – 35%", – заявил Николачук.

По его словам, гиперинфляция – очень нереалистичный сценарий.

"Мы ожидаем, что к концу года инфляция превысит 20%, но это контролируемый уровень. Он скорее отражение тех проблем, которые страна испытывает во время войны. Но это не сравнить с теми тысячами процентов, которые Украина имела в начале 1990-х" , – резюмировал заместитель главы НБУ.

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Напомним: