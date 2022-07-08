В Германии ограничивают подачу горячей воды и температуру отопления из-за газового кризиса

В результате существенного сокращения поставок газа из РФ в Германию страна должна уменьшать потребление электроэнергии, поэтому компании ограничивают часы подачи горячей воды и температуру отопления.

Об этом пишет Financial Times.

Министр экономики страны Роберт Габек ранее призвал население экономить энергию, к чему прислушивались муниципалитеты и владельцы недвижимости.

В четверг Vonovia, крупнейший арендодатель жилья в Германии, заявил, что снизит температуру центрального отопления своих арендаторов до 17 градусов в период с 23:00 до 6:00, что позволит сэкономить 8% расходов на отопление.

На этой неделе жилищная ассоциация в саксонском городе Диппольдисвальде, недалеко от границы с Чехией, пошла еще дальше с заявлением, что она начинает ограничивать поставки горячей воды жителям. Теперь они могут принимать горячий душ только с 4-8 утра до 11-13 часов дня.

Отмечается, что подобные мероприятия могут стать привычными в ближайшие недели. Гельмут Деди, глава Немецкой ассоциации городов, сказал, что "все общество" должно теперь сократить потребление энергии – экономить ее летом, чтобы иметь "теплые квартиры зимой".

Он обратился в городские советы страны с просьбой принять экстренные меры: выключить светофоры ночью, перекрыть горячую воду в домах муниципалитетов, музеях и спортивных центрах, настроить кондиционеры и прекратить освещение исторических зданий.

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Некоторые города приняли следующие предложения: район Лан-Дилль близ Франкфурта с середины сентября выключает горячую воду в своих 86 школах и 60 спортивных залах, надеясь, что это позволит сэкономить 100 000 евро на расходах электроэнергии, а Дюссельдорф временно закрыл большой комплекс бассейнов. .

Тем временем в Берлине снизили температуру в бассейнах под открытым небом на два градуса, а в западной Германии Кёльн скрадывает уличное освещение до 70% от полной мощности с 23:00.

Бытовые потребители также принимают меры и восстанавливают свои дровяные печи и камины. Стремительно выросли продажи дров, пеллет и угля, а также газовых баллончиков и картриджей.

Немецкие потребители – как промышленные, так и бытовые – сокращают потребление энергии. Исследование Школы Hertie в Берлине показало, что промышленное потребление газа в марте и апреле этого года упало на 11% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а в частных домохозяйствах – на 6%.

Напоминаем:

Ранее Германия запустила второй этап экстренного газового плана на фоне сокращения поставок из России - следующая ступень плана - государственное регулирование потребления газа. Этому предшествовало существенное сокращение прокачки "Газпромом" газа в ЕС. Так, по Северному потоку следует только 40% газовой мощности трубы.

Котировки газа на европейском рынке приближаются к отметке в 2000 долларов за тысячу кубов, ведь близится время отключения Газпромом "Северного потока-1" на ремонтные работы с 11 по 21 июля. При этом в Евросоюзе допускают, что после этой поставки газа могут не возобновить.