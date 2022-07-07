Международные резервы Украины в июне снизились на 9% – НБУ

По итогам июня международные резервы Украины снизились на 9% – по состоянию на 1 июля резервы, по предварительным данным, составляли 22 756,9 млн долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В июне резервы снизились на 9%, учитывая продажу валюты на межбанковском валютном рынке.

"Активизация поступления международной помощи в Украину позволила частично компенсировать соответствующие интервенции", – заявили в регуляторе.

В НБУ объяснили, что динамику международных резервов в мае определяли три фактора.

Первый – операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке.

Национальный банк продал на валютном рынке 3 987,3 млн долл. США и выкупил в резервы - 31 млн долл. США.

ВИДЕО ДНЯ

"Сальдо интервенций НБУ по итогам июня является отрицательным и составляет 3 956,3 млн долл. США. Значительные объемы продаж валюты из резервов обусловлены более низким объемом предложения валюты по сравнению со спросом.

Так, поступления от экспорта товаров и услуг и от трудовых мигрантов были ниже затрат на оборону, импорт и расчеты с международными платежными системами. Последние осуществляются с учетом расходов граждан по гривневым платежным картам за границей", - говорится в сообщении.

Также спрос на валютном рынке увеличивала монетизация дефицита бюджета НБУ.

"Подавляющая часть полученного правительством финансирования в гривне постепенно попадала на валютный рынок, что усиливало спрос на иностранную валюту", – пояснили в НБУ.

Второй фактор – операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления на счета правительства Украины в НБУ составили 2 763 млн. дол.

В частности, 967,4 млн долл. поступили от Всемирного банка, 779,0 млн долл. от правительства Канады, 479,4 млн долл. – от Агентства по международному сотрудничеству Японии, а 354,2 млн долл. – от размещения валютных внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

"Вместо этого общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 833,6 млн долл. Из этой суммы 672,1 млн долл. направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ, 70,1 млн долл. - на обслуживание внешних государственных займов, а остальное суммы – на расчеты с другими кредиторами

. Кроме того, Национальный банк уплатил Международному валютному фонду 166,2 млн долл", - отчитываются в НБУ.

Третий фактор – переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на 152,2 млн долл.

Напомним:

По состоянию на 1 апреля 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28,1 млрд долларов, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

По итогам апреля международные резервы Украины сократились на 4% - по состоянию на 1 мая резервы, по предварительным данным, составили 26 944,9 млн долларов США.

По итогам мая международные резервы Украины сократились на 7% - по состоянию на 1 июня резервы, по предварительным данным, составили 25 100,7 млн долларов США.

Экономическая правда