Международные резервы Украины в апреле сократились на 4% – НБУ

По итогам апреля международные резервы Украины сократились на 4% - по состоянию на 1 мая резервы, по предварительным данным, составили 26 944,9 млн долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По итогам апреля резервы сократились на 4%, учитывая продажу валюты Нацбанком, что частично компенсировано валютными поступлениями в пользу правительства, поясняют в регуляторе.

В течение апреля динамику резервов определяли три фактора.

Первый – операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

"В прошлом месяце согласно балансовым данным центробанк продал на валютном рынке 2 244 млн долл США и выкупил 43 млн долл США.

Чистая продажа валюты Нацбанком в апреле составляет 2 201 млн долл США. Потребность в проведении интервенций по продаже валюты возникает из-за превышения спроса на валюту над предложением. Это обуславливается, прежде всего, значительными оборонными потребностями, импортом энергоресурсов и обеспечением расчетов с платежными системами из-за активного использования карт за рубежом на фоне медленного возобновления экспорта", - говорится в сообщении.

Второй фактор – операции по управлению государственным долгом.

Внутренние и внешние валютные поступления в пользу правительства Украины составили 1887 млн ​​долл США.

В частности, 629 млн евро и 93 млн долл США поступили от Всемирного банка, 300 млн евро – от правительства Франции, 236 млн долл США – от правительства Канады и 120 млн евро – от ЕС, отчитываются в НБУ.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 614 млн долл США.

"Из этой суммы 420 млн долл США направлено на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте, а 78 млн долл США – на обслуживание еврооблигаций (ОЗГП). Кроме того, в апреле Национальный банк уплатил 84 млн долл. США в пользу Международного валютного фонда", – пояснили в НБУ.

Третий фактор – переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 150,3 млн долл США.

Напомним:

По состоянию на 1 апреля 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28,1 млрд долларов, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

Экономическая правда