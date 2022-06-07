Международные резервы Украины в апреле сократились на 7% – НБУ

По итогам мая международные резервы Украины сократились на 7% - по состоянию на 1 июня резервы, по предварительным данным, составили 25 100,7 млн долларов США.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что резервы в течение мая сократились на 7%, в первую очередь, из-за продажи валюты на межбанковском валютном рынке, что частично компенсировано финансированием от международных партнеров.

В НБУ объяснили, что динамику международных резервов в мае определяли три фактора.

Первый – операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке.

Центробанк продал на валютном рынке 3 410,6 млн дол. США и выкупил в резервы - 56,4 млн дол. США.

"Значительные объемы продаж валюты обусловлены превышением спроса на нее над предложением.

Так, существенные расходы на оборонные нужды, импорт товаров и услуг, а также для обеспечения расчетов с международными платежными системами за расходы граждан с гривневых карт за рубежом превышали поступления от экспорта и от трудовых мигрантов", - говорится в сообщении.

Второй фактор – операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу Правительства Украины составили 1 660,2 млн. долл. США. В частности, 583,7 млн ​​евро поступили от Всемирного банка, а 582,3 млн евро – от ЕС.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 144,8 млн дол. США, в том числе 60,2 млн дол. США направлены на обслуживание еврооблигаций Украины (ОЗГП).

"Кроме того, Национальный банк и правительство уплатили Международному валютному фонду 68,6 млн. долл. США", - отчитываются в НБУ.

Третий фактор – переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 63,1 млн. дол. США.

Напомним:

По состоянию на 1 апреля 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28,1 млрд долларов, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

По итогам апреля международные резервы Украины сократились на 4% - по состоянию на 1 мая резервы, по предварительным данным, составили 26 944,9 млн долларов США.

Экономическая правда