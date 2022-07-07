Польша планирует создать зерновой терминал для помощи Украине

Польша пытается решить логистические проблемы, что позволит быстрее перевезти из Украины в морские порты страны зерно, предназначенное для стран Африки и Азии.

Об этом шла речь во время заседания Межведомственной группы по транспортировке сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины под руководством вице-премьер-министра, министра сельского хозяйства Польши Генрика Ковальчика, пишет Укринформ.

Отмечается, что участники заседания проанализировали ситуацию с возможностью транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции с территории Украины.

Проблемы логистики обсуждались в трех основных местах: на пограничных переходах, железнодорожном транспорте и морпортах. Министры распределили между собой задачи, добавляет издание.

При этом наиболее важными задачами является дальнейшее совершенствование работы пограничных пунктов путем увеличения количества ветеринаров, а также возможно строительство временных складов на границе с Украиной.

"Важно также улучшить возможности железнодорожного движения для 15 поездов на базе вагонных тележек, которые имеют украинцы, чтобы можно было транспортировать зерно непосредственно в украинских вагонах в порт в Гданьске", - заявил вице-премьер-министр Ковальчик.

По его словам, в Гданский порт ездили бы также грузовики с зерном.

ВИДЕО ДНЯ

В ходе встречи обсуждались также возможности создания зернового терминала складской площадью около 100 тыс. тонн - это позволило бы экспортировать в больших масштабах как украинское, так и польское зерно.

"Зерновые являются критически важным продуктом для противодействия перспективе голода в Африке и арабских странах. Мы обязаны помочь Украине с экспортом. Для этого мы должны рассматривать различные решения и искать новые возможности", - подчеркнул Ковальчик.

Межведомственная группа по транспортировке сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины является вспомогательным органом, созданным 23 июня распоряжением главы польского правительства.

В нее входят представители министерств и ведомств: сельского хозяйства, государственных активов, экономики, внутренних и иностранных дел, министр по вопросам членства Польши в ЕС, глава канцелярии премьера, председатель правительственного агентства стратегических резервов Польши.

В настоящее время в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна.

Напомним:

Российские оккупанты систематически вывозят награбленное зерно с захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей. 8 июня российские военные отправили первый поезд с награбленным зерном из Мелитополя в Крым.

Журналисты зафиксировали колонны грузовиков с награбленным зерном вблизи Керчи и Джанкоя.

Из-за войны Украина потеряла четвертую часть своих посевных площадей. Украинские власти прогнозируют, что урожай в этом году будет меньше на 40%.

Российский военный флот также блокирует морские пути к портам Украины на побережье Черного моря, делая невозможным безопасную перевозку зерна в другие страны. Украина с европейскими партнерами наладили маршрут для экспорта через Балтийское море. Международное сообщество опасается, что нехватка украинского зерна на глобальном рынке продовольствия может спровоцировать еще большую нестабильность и привести к государственным переворотам в развивающихся странах.

Кроме зерна, российские захватчики вывозят из захваченных районов южных областей Украины черешню и кичатся "обвалом цен".

Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе.

Экономическая правда