В Испанию прибыло первое судно с украинской кукурузой, следовавшее Балтийским морем

В испанский порт Ла-Корунья прибыло судно из 18 тыс тонн украинской кукурузы - это первая партия украинского зерна, которую доставили "новым морским маршрутом" через Балтийское море, чтобы избежать заблокированных Россией украинских портов.

Об этом пишет CNN со ссылкой на пресс-службу порта.

Грузовое судно Alppila, перевозившее кукурузу, прибыло в порт до рассвета в понедельник и должно быть разгружено до вторника, рассказали в порту.

Это первая партия украинского зерна, которая достигла северо-западной Испании морским путем, используя "новый морской путь, открытый в Балтийском море во избежание блокады российскими ВМС портов Украины на Черном море", говорится в заявлении группы производителей кормов Agafac.

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник ранее заявил, что Украина пытается установить новые маршруты с Румынией, Польшей и странами Балтии, чтобы обеспечить, чтобы 22 миллиона тонн застрявшего в украинских морских портах зерна "доехали до места назначения".

"Это лишь небольшое количество кукурузы, но она восстанавливает возможность импортировать все, что возможно из Украины", - сказал CNN директор Agafac Бруно Бид.

По его словам, региональные производители корма для животных из группы Agafac ежегодно закупали 40% всей своей кукурузы из Украины в период с января по июнь.

В заявлении Agafac говорится, что "небольшое количество кукурузы вывезли из Западной Украины грузовиками в Польшу и Румынию", а прибывшую в Испанию кукурузу погрузили на судно в польском порту Свиноуйсьце на Балтийском море.

Экономическая правда