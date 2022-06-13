В этом году Украина может собрать на 40% урожая меньше, чем в прошлом году

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Урожай в Украине прогнозируется на уровне около 65 млн тонн, в том числе зерновых на уровне 50 млн тонн – это 60% от рекорда прошлого года.

Об этом рассказал заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий в ходе брифинга в Медиацентре Украины.

Он сразу заметил, что данные предварительные, ведь есть немало факторов, которые будут влиять на финальную цифру, в частности – погодные условия.

"Видим, что может быть около 48-50 млн тонн зерновых в целом – меньше, чем в предыдущие годы, когда мы привыкли к 60-85 млн тонн. Но если взять десятилетие, то исторически было 40-45 млн тонн, поэтому это не критично", – рассказал Высоцкий.

Основная часть зерновых ожидается от кукурузы, которая может дать 24 млн. тонн. Пшеницы ожидается собрать 18-20 млн. тонн, ячменя – около 5 млн. тонн.

Относительно масличных культур, Высоцкий прогнозирует сбор озимого рапса на уровне 2,5 млн. тонн, сои – 2,5-2,8 млн. тонн. Подсолнечник может дать около 10 млн. тонн. Таким образом, суммарно сбор урожая ожидается на уровне около 65 млн тонн.

Чиновник подчеркнул, что логистика остается усложненной, несмотря на ежемесячный рост. В настоящее время Украина экспортирует наземными путями и речными портами до 1,8 млн. тонн агропродукции по сравнению с 350 тыс. тонн в марте. В июне, прогнозирует он, цифра может возрасти до 2 млн. тонн.

Однако он отмечает, что таких объемов будет недостаточно для экспорта всех объемов. На 1 июля в Украине будет оставаться 20 млн. тонн переходных остатков агропродукции, и потенциально к ним может добавиться еще 30 млн. тонн к экспорту из нового урожая.

"Чтобы справиться с такими объемами, нужно экспортировать хотя бы 4 млн тонн в месяц", - добавил Высоцкий.

Напоминаем:

Украина в прошлом году собрала рекордный за историю независимости урожай и превысила предварительный прогноз в 100 млн. тонн.

В мае Украина отгрузила на экспорт более 1,7 млн. тонн агропродукции, что на 80% превышает апрельский объем, а речные порты стали главными экспортными воротами.