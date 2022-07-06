За два месяца на платформе United24 собрали $75 миллионов долларов помощи Украине

За два месяца работы платформы United24 общая сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 75 млн долларов, или более 2,2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Платформа отчиталась, на что были потрачены полученные пожертвования в течение второго месяца работы. Так, было закуплено 30 квадрокоптеров, 20 тепловизоров и 2073 комплекта полевой формы для обеспечения Госспецсвязи.

Кроме того, военнослужащие получили более 65 тыс. комплектов военной формы, свыше 68 тыс. комплектов белья, более 15 тыс. головных уборов и 6 тыс. пар обуви. Более 18 млн. грн. были направлены на приобретение транспортного средства для разминирования Armtrac 400.

Министерство здравоохранения закупило рентгеновские хирургические системы стоимостью 26,8 млн. грн. Первые пять аппаратов будут отправлены на прифронтовые территории в Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Сумскую и Николаевскую области. Еще пять отправятся в военные госпитали.

Кроме того, была запущена инициатива "Армия дронов", позволяющая не только задонатить средства на дроны, но и отправить защитникам собственный беспилотник. За первые дни проекта собрано более 200 миллионов гривен.

Сделать пожертвование можно на сайте www.u24.gov.ua

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Напоминаем:

За месяц после запуска краудфандинговой платформы United24 на оборону и восстановление Украины было собрано более 50 млн. долларов.

В Лугано была представлена инициатива Digital4Freedom, в рамках которой крупнейшим технологическим компаниям мира было предложено диджитал-лендлиз для Украины.

Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.