Україна запустила глобальну платформу для збору коштів United24 

u24.gov.ua

Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.

Про це оголосив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Передбачається, що ця платформа стане головним каналом для збору пожертв на підтримку України. Фандрейзинг є лише першою частиною ініціативи United24, а невдовзі до неї долучаться інші проекти й програми, зазначили у президента.

United24 через сайт u24.gov.ua надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни. Кошти розподіляються за трьома напрямами допомоги:

Оборона та розмінування

Гуманітарна та медична допомога

Відбудова України

"Пожертвуйте, щоб захистити. Пожертвуйте, щоб врятувати. Пожертвуйте, щоб відбудувати", – анонсував програму Зеленський.

Всі кошти будуть автоматично переказані на рахунки НБУ, закріплені за відповідними відомствами: Міноборони, Міністерство охорони здоров’я чи Мінінфраструктури.

НБУ звітуватиме про надходження благодійних внесків через United24 кожні 24 години. Профільні міністерства звітуватимуть про призначення внесків раз на тиждень.

Нагадуємо:

Раніше прем’єр Шмигаль анонсував запуск платформи для збору коштів на підтримку України в межах глобального проєкту United24.