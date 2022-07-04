Федоров запропонував світовим ІТ-компаніям "діджитал-лендліз" для України

У Лугано була представлена ініціатива Digital4Freedom, в рамках якої найбільшим технологічним компаніям світу запропонували діджитал-лендліз для України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Відповідну ініціативу перезнтував віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції Ukrainian Recovery Conference. Серед присутніх компаній були Microsoft, Rakuten, Apple, Amazon, Google, IBM, Palantir, Mastercard, Visa та інші.

Федоров розповідає, що Digital4Freedom допоможе зробити Україну "найбільш вільною та цифровою країною у світі, де замість аналогових чиновників та довідок працює paperless, замість готівкової валюти — cashless, IT-сектор займає 40% у ВВП, а сама країна перетворюється на найбільший ІТ-хаб Східної Європи з фокусом на безпекові рішення".

Цифрова інфраструктура, підкреслив міністр, є найбільш стійкою та ефективною під час війни, "адже її не можуть зруйнувати ракети".

"І зараз наша пропозиція топовим технологічним компаніям світу — це діджитал-лендліз. Ми запрошуємо компанії приєднатися до нас у будівництві цифрового майбутнього вільного світу та зробити свій внесок у розвиток цифрової України", – зазначив Федоров.

За його словами, разом із міжнародними компаніями Україна хоче створити нову модель державно-приватного партнерства. Ініціатива Digital4Freedom є частиною платформи UNITED24, у межах якої компанії можуть робити грошові внески для відновлення України.

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"У жодній іншій країні світу у вас не буде такого шансу долучитися до впровадження найпередовіших технологій на державному рівні. Це одночасно експеримент, цифрова революція і модернізація вже наявної системи", — додав Федоров.