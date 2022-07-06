В Лугано Украина договорилась о поддержке на почти $2 миллиарда

Во время конференции в швейцарском Лугано были достигнуты договоренности о финансовой поддержке Украины на сумму 1,9 млрд долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Из этой суммы 600 млн долларов предусмотрено в виде финансовой поддержки, более 500 млн долларов – на развитие аграрного сектора в виде средств хранения продукции, улучшения логистики и обеспечения ликвидности для предприятий.

Кроме того, Украина договорилась о предоставлении более 500 млн. долларов для подготовки к отопительному сезону и почти 250 млн. долларов для развития проектов цифровой трансформации нашей страны.

Шмигаль поблагодарил правительство Швейцарии, Швеции, Великобритании, Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ, а также частного украинского и международного бизнеса за эту солидарность.

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Напоминаем:

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В швейцарском Лугано Украина представила план послевоенного восстановления на сумму более 750 млрд долларов, который будет включать 850 проектов для восстановления страны.