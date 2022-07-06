Brent также обвался ниже $100 из-за риска рецессии

Котировки эталонной марки нефти Brent впервые за два месяца упали ниже 100 долларов за баррель, и за день котировки потеряли более 10 долларов – это третье наибольшее падение за сутки в истории.

Об этом известно из данных Investing.

Так, в среду максимальные цены на Brent достигали отметки в 114,75 доллара за баррель, свидетельствуют данные Investing, а уже в 18:00 по Киеву цены на контракты упали до 98,59 доллара за баррель. Это, пишет Bloomberg, является третьим величайшим суточным падением цен на Brent в истории.

В последний раз такие котировки наблюдались в феврале до полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое поставило под угрозу поставки энергоносителей из государства-агрессора в Европу.

Котировки американской нефти WTI на торгах в среду упали со 102,14 доллара за баррель до минимума в 95,17 доллара.

Торги в среду фиксируют второй день значительного падения, обусловленного опасениями рынка относительно рецессии и замедления экономической деятельности в мире. На этом же фоне падают фондовые рынки, а из-за прямых последствий российско-украинской войны евро приближается к паритету с долларом, пока инвесторы перестраивают потоки на рынок США.

Напоминаем:

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Цены на нефть WTI опустились до худших показателей за почти три месяца из-за усиления беспокойства относительно замедления роста мировой экономики, которое в конечном счете снизит спрос.