От продажи военных облигаций привлекли рекордно малую сумму: инвесторы недовольны ставками, которые предлагает Минфин

Министерство финансов на аукционе 5 июля привлекло от продажи военных облигаций только 128 миллионов гривен – ставки, как и раньше, неизменны.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили 3 выпуска военных облигаций, номинированных в гривне.

Сроки обращения и годовые ставки по гривневым бумагам были неизменными:

3 месяца со ставкой 9,5%;

6 месяцев со ставкой 10%;

1 год по ставке 11,5%.

От размещения 3-месячных гривневых облигаций привлекли 82 млн грн. От размещения 6-месячных гривневых – всего 14 млн грн, а от годовых – 32 млн грн.

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Напомним:

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Минфин на аукционе 28 июня привлек 2 092 млн грн от продажи военных облигаций, ставки по-прежнему неизменны.

Минфин на аукционе 21 июня привлек почти 7,8 млрд грн от продажи военных облигаций, ставки по-прежнему неизменны.

В Нацбанке ожидают, что Министерство финансов все же повысит ставку по государственным ценным бумагам.

В Минфине снова заявили, что сейчас государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли.

Минфин оставил фиксированными ставки по военным облигациям и на аукционе 14 июня привлек почти 5,46 млрд грн.

Этот аукцион стал вторым после стремительного повышения учетной ставки Национального банка до 25%. Несмотря на призывы финансового регулятора повысить ставки по военным ОВГЗ к рыночным, Минфин утверждает, что они, прежде всего, благотворительный инструмент для поддержки бюджета, поэтому оставляет ставки фиксированными.

Ранее это привело к тому, что на аукционе было привлечено только 810 млн грн – меньше всего с начала полномасштабного вторжения.

Экономическая правда