Военные облигации: на аукционе привлекли около 8 миллиардов

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Минфин на аукционе 21 июня привлек почти 7,8 млрд грн от продажи военных облигаций, ставки по-прежнему неизменны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Всего инвесторам было предложено 5 выпусков военных облигаций, два из которых номинированы в долларе.

Сроки обращения и годовые ставки по гривневым бумагам были такими:

3 месяца со ставкой 9,5%;

6 месяцев со ставкой 10%;

1,5 года по ставке 11,5%.

Выпуск в долларе оборотом в 6 месяцев предлагался по ставке 3,5% годовых, и от его продаж бюджет получил 101 млн долларов (около 3 млрд грн в эквиваленте). Годовой долларовый выпуск предлагался со ставкой в 3,7% – от его продаж привлекли 121 млн долларов (более 3,5 млрд грн в эквиваленте).

Наибольший спрос среди гривневых выпусков сосредоточен на трехмесячных бумагах, от продажи которых государство получило 1,1 млрд. грн.

В Минфине добавили, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины Минфин уже разместил военные облигации на сумму более 100 млрд гривен.

Напоминаем:

В Минфине заявляют, что государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли, поэтому отказывается повышать по ним ставки вслед за повышением учетной ставки Нацбанка до 25%.

В то же время правительство согласилось отпустить ставку по военным облигациям для НБУ. Да, из-за покупки ОВГЗ Нацбанк напечатал еще 70 млрд грн, но теперь ставка по бумагам для регулятора привязана к учетной. Таким образом, печать гривны стала для правительства дороже, ведь более высокие ставки означают большие расходы на обслуживание государственного долга в будущие периоды.