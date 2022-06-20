В НБУ ожидают, что Минфин все же повысит ставки по гособлигациям

В Нацбанке ожидают, что Министерство финансов все же повысит ставку по государственным ценным бумагам.

Об этом в интервью ютуб-каналу "Шкарпова спросит" заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

"Во время первых месяцев войны население и бизнес преимущественно занимались вопросами выживания, приспособления к новым условиям. Основной задачей НБУ было обеспечить бесперебойность работы банковской системы и платежей. Учитывая это, мы заморозили свои решения по учетной ставке, ведь эффект от ее повышения был бы достаточно слабым.

В последний месяц мы видели, что экономическая активность постепенно восстанавливается. Люди чаще думают о том, как сохранить или приумножить свои сбережения. Поэтому мы решили, что пора переходить от административных рычагов управления финансовой системой к более рыночным", - пояснил Николайчук, почему НБУ повысил учетную ставку с 10 до 25% именно сейчас, а не раньше.

В Нацбанке, по его словам, ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев банки будут повышать ставки по депозитам в гривне, и это будет стимулировать население меньше вкладывать свои гривневые сбережения в иностранную валюту.

"Согласно нашим ожиданиям, ставки по депозитам от 3 месяцев до года будут составлять 15-20%.

Плюс также ожидаем, что рано или поздно Минфин вернется к рыночным устоям размещения государственных ценных бумаг и это тоже создаст для населения и бизнеса привлекательные условия для вложений в эти инструменты", - добавил замглавы НБУ.

"Мы понимаем желание Минфина привлекать ресурсы на внутреннем рынке как можно дешевле. Минфин абсолютно четко дает понять, что сегодня они рассматривают ОВГЗ как инструмент поддержки бюджета, а не как финансовый инструмент для сбережения средств или инвестиций. Он также ориентируется на стоимость обслуживания долга.

Конечно, это в определенной степени усложняет достижение наших целей. И по сути отказ Минфина повысить свои ставки отчасти уменьшает влияние учетной ставки на экономику. С нашей точки зрения, это приведет к тому, что нам придется дольше удерживать ее на столь высоком уровне. Поэтому мы ожидаем, что Минфин все же повысит ставку по своим инструментам. Могу сказать, что диалог с коллегами из Министерства финансов продолжается", - резюмировал Николайчук.

Напомним:

В Минфине снова заявили, что сейчас государственные облигации являются инструментом поддержки страны, а не максимизации инвестиционной прибыли.

Минфин оставил фиксированными ставки по военным облигациям и на аукционе 14 июня привлек почти 5,46 млрд грн.

Этот аукцион стал вторым после стремительного повышения учетной ставки Национального банка до 25%. Несмотря на призывы финансового регулятора повысить ставки по военным ОВГЗ к рыночным, Минфин утверждает, что они, прежде всего, благотворительный инструмент для поддержки бюджета, поэтому оставляет ставки фиксированными.

Ранее это привело к тому, что на аукционе было привлечено только 810 млн грн – меньше всего с начала полномасштабного вторжения.

Экономическая правда