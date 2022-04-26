Британия отменила все пошлины на экспорт из Украины

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Британия отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года, а также ввела новые санкции против РФ.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Так, теперь отменены все тарифы и квоты, охватываемые торговым соглашением между Британией и Украиной, то есть прежде всего аграрную и промышленную продукцию. Такой шаг "окажет Украине экономическую поддержку в трудное время", убеждены в правительстве Соединенного Королевства.

Отмечается, что такое решение было принято в ответ на прямое обращение украинского правительства по поводу либерализации тарифов.

"Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются", - сообщил Департамент международной торговли Британии.

Кроме того, Британия объявила о запрете на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для подавления героического народа Украины. Среди таких товаров – оборудование для перехвата и мониторинга. "Это закроет какие-либо существующие лазейки для того, чтобы Россия не покупала эти товары в Британии", - добавили в ведомстве.

Напоминаем:

Британия и Украина заключили Соглашение о свободной торговле в 2020 году, а в декабре его ратифицировал украинский парламент.

Согласно документу, после переходного периода в три года с 2023 года украинский экспорт должен быть освобожден от пошлин со стороны Британии. В этом году ввозная пошлина для Украины должна составлять 1/8 от базовой ставки. Для Британии соглашение начинало полностью действовать в 2026 году.

УВТ распространяется на основные категории украинского экспорта, в частности промышленность и агропродукцию.