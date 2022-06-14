В Wells Fargo прогнозируют, что евро в течение месяца сравнится с долларом

По прогнозам одного из крупнейших банков США Wells Fargo, евро может сравниться с долларом в течение месяца вследствие растущего разрыва между учетными ставками и экономическим ростом в США и Европе.

Об этом валютный стратег банка Эрик Нельсон рассказал в интервью Bloomberg.

Если это в конце концов произойдет, то доллар и евро сравнятся в стоимости впервые за два десятилетия. Во вторник евро котировалось на уровне 1,04 доллара после трехдневного падения.

В середине мая курс евро достиг пятилетнего минимума. В этом году валюта ослабла на 8% против доллара в результате агрессивного усиления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, что подтолкнуло процентные ставки в США к более высоким уровням, чем в Европе.

Прогноз Wells Fargo учитывает, в частности, распространенные предположения о повышении ФРС ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов, что должно подтолкнуть доллар к самому высокому уровню за последние два года.

"Усиление доллара произошло быстрее, чем мы ожидали", – рассказал Нельсон. "По нашему мнению, вопрос паритета — это скорее вопрос "когда", чем "если".

Снижение курса евро к доллару является, в частности, стремлением инвесторов избегать рисков и инвестировать в более "безопасные" активы. Причем, тенденция может продолжиться, поскольку доходность облигаций Минфина США растет, а инвесторы дальше выходят из рисковых активов.

Напоминаем:

В понедельник котировки акций компаний на мировых рынках резко ускорили свое падение на фоне новых прогнозов решения по ставке Федеральной резервной системы США на заседании на следующей неделе.

Доллар же, напротив, имел самый четырехдневный рост с начала пандемии. В настоящее время индекс доллара, отражающий его стоимость против корзины твердых валют, вырос на 2,7% до самого высокого с начала нулевых значения.

Федеральный резерв США в мае повысил ставку до диапазона 0,75%-1%, больше всего с нулевых, в частности подчеркнул неопределенность последствий российского полномасштабного вторжения в Украину.