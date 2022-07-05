Volkswagen ликвидирует один из двух своих заводов в России

Volkswagen Group Rus прекратит производство в Нижнем Новгороде в России и ликвидирует производство, в то же время второй завод группы будет находиться в простое.

Об этом сообщает autonews.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

"Учитывая высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Фольксваген Груп Рус приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года", - сказали в пресс-службе.

По данным источников издания, 5 октября предприятие будет ликвидировано.

Основные мощности компании по сборке автомобилей и двигателей в России сосредоточены в Калуге, однако часть моделей поступала на рынок из Нижнего Новгорода: там завод расположен на производственной площадке Горького автозавода.

В компании говорят, что в начале июня большинство сотрудников Volkswagen в Нижнем Новгороде приняли предложение добровольно покинуть компанию.

Там добавили, что речь идет не о производственном персонале Группы ГАЗ, на заводе которой работал Volkswagen, а только о собственных сотрудниках Volkswagen Group. Всего на предприятии сейчас работает около 210 человек. На заводе собирали Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia и Volkswagen Taos.

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Напоминаем:

Автопроизводитель Volkswagen в начале июня предложил своим 200 сотрудникам сборочного производства Volkswagen/Skoda в Нижнем Новгороде на базе группы ГАЗ увольнения с выплатой до шести окладов.

3 марта автоконцерн Volkswagen объявил о том, что прекращает производство транспортных средств в РФ (Калуга, Нижний Новгород) на фоне российского вторжения в Украину – до последующего сообщения.