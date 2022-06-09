Volkswagen запропонував 200 співробітникам на заводі ГАЗ у РФ до шести окладів за звільнення

Автовиробник Volkswagen запропонував своїм 200 співробітникам складального виробництва Volkswagen/Skoda у Нижньому Новгороді на базі групи ГАЗ звільнення із виплатою до шести окладів.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на лист профспілок "Єдність" та АСМ директору з персоналу "Фольксваген Груп Рус" Герріту Шпенглеру.

Зазначається, що співробітникам запропонували добровільно звільнитися у червні з виплатою до шести окладів.

В отриманих 2 червня працівниками пропозиціях зазначається, що ті, хто ухвалить рішення розірвати трудовий договір до 17 червня, зможуть отримати шість окладів, до 29 червня - лише п'ять. У підрозділі Volkswagen у Нинжньому Новгороді, за даними профспілок, працюють близько двохсот людей.

У "Фольксваген Груп Рус" підтвердили інформацію профактиву та розповіли, що запропонували тим співробітникам, які захочуть звільнитися, пакет, що включає фінансову компенсацію та медичну страховку до кінця 2022 року, а також особисте IT-обладнання.

Складальний майданчик Skoda та Volkswagen на заводі групи ГАЗ у Нижньому Новгороді зупинив роботу 3 березня і досі перебуває у простої, пише газета.

При цьому, виробничий графік лінії Skoda на ГАЗі передбачає простій до середини вересня, але санкції навряд чи дозволять відновити роботу. Джерела газети розповіли, що компанія довела до своїх дилерів інформацію, що у 2022 році збірки в Росії, у тому числі і на власному майданчику у Калузі, не буде.

Іти з ринку марка Volkswagen не хоче, додали співрозмовники газети.

"Програми добровільного звільнення в автопромі проводилися раніше. Наприклад, "АвтоВАЗ" неодноразово своїм співробітникам пропонував звільнення з виплатами до п'яти окладів. Ford у 2019 році при виході з ринку виплачував тим, хто звільнявся, від 5,5 до 12 окладів. У 2015 році при виході General Motors, що супроводжувалося закриттям заводу в Петербурзі, звільненим за згодою сторін платили по 7 окладів, але потім збільшили виплату до 12 окладів", - йдеться у статті.

Економічна правда