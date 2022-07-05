В Goldman Sachs допускают ограниченные поставки по "Северному потоку-1" после ремонта

В Goldman Sachs допускают, что поставляющий российский газ в Европу газопровод "Северный поток-1" может не вернуться на полную мощность после планового ремонта в июле.

Об этом сообщает Bloomberg.

Российский Газпром с 11 по 21 июля полностью отключит газопровод "Северный поток" – в Германии допускают, что после этого поставки газа могут не возобновить.

"Хотя мы поначалу допускали полное восстановление потоков NS1 после грядущего технического обслуживания, мы больше не считаем это более вероятным сценарием", - заявили аналитики Goldman.

Банк повысил свои прогнозы цен на газ для Европы на следующий год, ссылаясь на повышенные риски поставок.

Международное энергетическое агентство во вторник предупредило, что полное прекращение поставок "нельзя исключить" ввиду "непредсказуемого поведения России".

В то же время Goldman считает полное прекращение поставок маловероятным, поскольку это сократит жизненно важные доходы Москвы.

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Банк повысил свой прогноз по ценам на газ на третий квартал до €153 за 1 МВт-ч и предположил, что цены могут подняться выше 200 евро при "худшем сценарии".

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Напомним:

Российский Газпром с 11 по 21 июля полностью отключит газопровод "Северный поток" - в Германии допускают, что после этого поставки газа могут не возобновить.

Банкам Германии придется начать откладывать дополнительные средства на покрытие резкого роста количества дефолтов в случае, если Россия остановит поставки газа в страну.

Экономическая правда