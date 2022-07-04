Немецкие банкиры опасаются дефолтов и рецессии в случае остановки поставок газа из РФ
Банкам Германии придется начать откладывать дополнительные средства на покрытие резкого роста количества дефолтов в случае, если Россия остановит поставки газа в страну.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных банкиров.
По словам главы BNP Paribas Germany Лутца Дидерихса, такой сценарий приведет к рецессии крупнейшей европейской экономики и потребует от банков выделить дополнительный капитал на покрытие корпоративных кредитов.
Ранее об этом заявила главный финансовый директор Commerzbank Беттина Орлопп в интервью еженедельнику Focus Money.
Главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Сьювинг также заявил, что подобный сценарий приведет к "глубокой рецессии".
"Кредиторы особенно озабочены запланированными ремонтными работами на магистральном газопроводе "Северный поток", поскольку существует вероятность того, что поставки не возобновятся, как раньше, после завершения работ", - пишет агентство со ссылкой на двух топ-банкиров.
С 11 по 21 июля газопровод планируется отключить на ремонт.
Отмечается, что Германия очень зависит от постоянного импорта газа из России, и полная потеря доступа к энергоснабжению нанесет серьезный удар по экономике.
Напомним:
Российский Газпром с 11 по 21 июля полностью отключит газопровод "Северный поток" - в Германии допускают, что после этого поставки газа могут не возобновить.
Экономическая правда
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