"Газпром" снизил поставки итальянской компании Eni

Итальянская компания Eni заявила, что в среду получит от российского "Газпрома" около 27 млн ​​кубометров газа вместо среднесуточных 34 млн в последние дни.

Об этом сообщило агентство Reuters.

В понедельник российский энергетический гигант "Газпром" заявил, что потоки через его трубопровод "Северный поток-1" со среды упадут. Поставки в Германию сократятся до 20% от пропускной способности трубопровода.

В среду Германия подтвердила сокращение газоснабжения через "Северный поток-1".

В прошлый четверг Eni заявила, что "Газпром" увеличил поставки примерно до 36 млн кубометров из ежедневных объемов около 21 млн, которые компания получала во время планового технического обслуживания газопровода "Северный поток-1".

После вторжения России в Украину в феврале Италия снизила свою зависимость от российских энергоносителей, частично благодаря соглашениям с африканскими странами.

В последние месяцы Алжир стал самым крупным поставщиком газа в Рим.

ВИДЕО ДНЯ

Европейская правда