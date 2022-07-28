"Нафтогаз" получил разрешение от АМКУ присоединить шесть ТЭЦ

Антимонопольный комитет разрешил передать "Нафтогазу" пакеты акций шести теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), однако НАК должен соблюсти определенные условия после 1 августа.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Речь идет о передаче "Нафтогаза" акций АО "Днепровская ТЭЦ", АО "Криворожская ТЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", АО "Северодонецка ТЭЦ". Отмечается, что все они, за исключением Криворожской ТЭЦ, кроме тепловой энергии также производят и снабжают электрической. Сырьем для генерации при этом является газ.

АМКУ установил, что совокупная доля группы "Нефтегаз" и объектов приобретения контроля на рынке электроэнергии будет составлять менее 1% после концентрации, такое соглашение не приведет к нарушению конкуренции на рынке.

В то же время относительно рынка природного газа, отметили в Комитете, на НАК до 1 августа возложены спецобязанности (ПСО) на поставку газа производителям тепловой энергии. В случае отсутствия других решений правительства о ПСО возникает риск устранения или ограничения конкуренции для других поставщиков природного газа на рынке.

Такие риски обусловлены тем, что НАК будет иметь вертикально интегрированную структуру отношений контроля на рынках сырья (добыча и реализация природного газа) и конечной продукции (производство электрической и тепловой энергии). Также Нафтогаз отвечает за значительную долю реализации газа от объема потребления на рынке, поэтому может отдавать предпочтение при поставке газа собственным ТЭЦ.

Чтобы этого не допустить, "Нафтогаз" заявил о готовности взять на себя определенные обязательства. В частности, НАК обязался обеспечить приобретение ТЭЦ газа для их нужд на конкурентных началах после утраты силы ПСО и при отсутствии другого решения правительства.

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Напоминаем:

В сентябре прошлого года правительство определило, что шесть государственных теплоэлектроцентралей войдут в уставный капитал Нафтогаза до 1 мая 2022 года. Как объясняли чиновники, благодаря передаче акций в Нафтогаз эти ТЭЦ смогут провести ремонтные работы и обеспечить себя необходимым ресурсом газа до отопительного сезона.

С началом большой войны вопрос безопасности прохождения отопительного сезона встал еще более остро, поэтому правительству было важно осуществить передачу шести ТЭЦ в Нафтогаз до начала зимы.