П’ять державних ТЕЦ та ТЕС увійдуть до Нафтогазу наступного року

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П’ять державних теплоелектростанцій та централей увійдуть до статутного капіталу Нафтогазу до 1 травня 2022 року.

Відповідне протокольне доручення озвучив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на засіданні 22 вересня.

Доручення надано Міністерству економіки спільно з Фондом державного майна та НАК "Нафтогаз". Йдеться про Херсонську та Дніпровську ТЕС, а також Криворізьку, Одеську, Миколаївську ТЕЦ та ДП Сєвєродонецька ТЕЦ

"Внести проєкт рішення Кабінету Міністрів щодо передачі НАК "Нафтогаз" пакетів акцій цих акціонерних товариств та АТ на базі держпідприємства", – повідомив Немчінов.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 4 серпня ухвалив розпорядження, яким передав п’ять державних теплоелектроцентралей зі сфери управління Фонду держмайна до НАК "Нафтогаз України".

Крім того, ці ТЕЦ виключили з переліку об’єктів великої приватизації.

У пояснювальній записці до розпорядженні рішення пояснюють боргами підприємств перед НАКом, які сягають 5,7 млрд грн. В уряді кажуть, що завдяки передачі акцій до Нафогазу, ТЕЦ зможуть провести ремонтні роботи та забезпечити себе необхідним ресурсом газу до опалювального сезону.

Зазначається, що Антимонопольний комітет надав дозвіл на концентрацію. ФДМ упродовж тижня повинен передати пакети акцій та єдиний майновий комплекс ДП "Севєродонецька теплоектроцентраль".

Економічна правда