У Фонді держмайна сподіваються на якнайшвидше передання шести ТЕЦ "Нафтогазу"

Передача шести державних ТЕЦ "Нафтогазу" є пріоритетом для Фонду держмайна України, її необхідно завершити до початку опалювального сезону.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила в.о. глави ФДМ Ольга Батова.

"Щодо ТЕЦ, то передача їх НАКу - це великий пріоритет у моїх завданнях. Нам дуже важливо здійснити цю передачу до опалювального сезону, інакше я бачу величезні ризики для його початку", - сказала Батова.

За її словами, наразі вже здійснено всі оцінки ТЕЦ та підготовлено рецензії на оцінки, проте залишилася оцінка "Нафтогазу".

"На жаль, лише наприкінці червня Кабмін затвердив "Нафтогазу" оцінювача, якого НАК обрав на конкурсі ще у лютому. Антимонопольний комітет до 1 липня також не працював щодо аналізу та видачі дозволів на концентрацію, а в цьому випадку концентрація справді є, бо усі шість ТЕЦ будуть у НАК", - розповіла керівниця Фонду про причини затримки.

За її словами, наразі Антимонопольний комітет звернувся до "Нафтогазу" із переліком питань, які зобов'язання той погодиться взяти на себе як монополіст на цьому ринку.

"Сподіваюся, що наша спільна робота з НАК та АМКУ дасть результат найближчим часом", - резюмувала Батова.

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За її словами, ФДМ було вкрай складно управляти ТЕЦ, оскільки вони маржинально збиткові через тарифи нижчі за ринкові, до того ж кошти за тепло здебільшого йдуть через комунальні підприємства, які не перераховують їх ТЕЦ у повному обсязі.

У серпні 2021 року Кабмін ухвалив рішення про передання НАК "Нафтогаз України" пакетів акцій (понад 99%) АТ "Дніпровська ТЕЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ", а також цілісного майнового комплексу ДП "Сєверодонецька теплоелектроцентраль".

Згідно з протокольним рішенням від кінця вересня. їх передача до статутного капіталу "Нафтогазу" мала бути здійснена до 1 травня 2022 року.

Економічна правда