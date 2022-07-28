USAID выделяет еще 74 миллиона долларов гумпомощи для украинцев
Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет почти 74 млн долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки пострадавшего от войны украинского народа.
Об этом говорится в заявлении USAID.
"Таким образом, общая сумма гуманитарной помощи, которую USAID предоставила украинцам, составила более 1 миллиарда долларов США, а общий вклад правительства США – более 1,5 миллиарда долларов.
При поддержке Соединенных Штатов и других стран гуманитарные организации оказали помощь 11 миллионам человек. Это дополнительное финансирование предоставит неотложные средства гигиены, медицинское обслуживание, психиатрическое обслуживание, а также убежище и денежную помощь украинцам, непосредственно пострадавшим от конфликта", - говорится в сообщении.
Напомним:
Агентство США по международному развитию USAID передало украинским аграриям 28 спутниковых интернет-терминалов Starlink.
Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) начинают "Инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине" (AGRI) на 100 миллионов долларов.
Эта инициатива расширит доступ аграриев к материалам, критически важным для с/х производства – семян, удобрений, с/х техники и пестицидов.
Экономическая правда