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США передали украинским аграриям интернет-терминалы Starlink

Среда, 20 июля 2022, 17:18 - Экономическая правда
 
USAID

Агентство США по международному развитию USAID передало украинским аграриям 28 спутниковых интернет-терминалов Starlink.

Об этом USAID сообщило в Twitter.

"USAID предоставило украинским аграриям 28 спутниковых интернет-терминалов Starlink. Это им поможет во время развязанной россией войны и дальше производить с/х продукцию для украинцев", – говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что в общей сложности доставили в Украину более 6 750 единиц коммуникационного оборудования.

Напоминаем:

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) начинают "Инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине" (AGRI) на 100 миллионов долларов.

Эта инициатива расширит доступ аграриев к материалам, критически важным для с/х производства – семян, удобрений, с/х техники и пестицидов.

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