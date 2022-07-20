США выделили 100 миллионов долларов для помощи украинским фермерам

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) начинают "Инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине" (AGRI) на 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба USAID.

Отмечается, что инициатива AGRI должна работать над укреплением механизмов экспорта украинской аграрной продукции и содействовать смягчению общемирового продовольственного кризиса, который усугубляется разразившимся Россией брутальной войной.

Сумма в 100 млн долларов зависит от наличия финансирования.

По информации USAID, эта инициатива расширит доступ аграриев к материалам, критически важным для с/х производства – семян, удобрений, с/х техники и пестицидов.

Также поможет увеличить потенциал соответствующей инфраструктуры и способность эффективно экспортировать аграрную продукцию, расширить доступ производителей к финансированию и способность украинского бизнеса к осуществлению сушки, временного хранения и переработки продукции сельского хозяйства.

Кроме анонсированных 100 млн долл., USAID нацелено привлечь еще 150 млн. на реализацию инициативы от других международных доноров и частного бизнеса и достичь общей суммы финансирования в 250 млн. дол.

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Напоминаем:

Кабинет министров утвердил привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере 4,5 млрд. долларов.

Украина получит 1,7 миллиарда долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID.

Экономическая правда